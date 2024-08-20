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Тулу посетил лиденр партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Тулу посетил лиденр партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Он провел в оружейной столице встречи с кандидатами в депутаты Тульской областной и городской Дум.

На встрече со сторонниками Алексей Нечаев обсудил ключевые задачи партийцев. Одна из них — сохранение культурного наследия, которое каждый год теряет уникальные памятники архитектуры.

В свое время «Новые люди» уже помогли восстановить пять исторических зданий, но эта работа должна быть продолжена и усилена. Активисты предлагают передавать аварийные здания под реставрацию бизнесу, что позволит не только сохранить архитектурные шедевры, но и развивать туризм в регионе.

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Алексей Нечаев также провел встречу с врио губернатора Дмитрием Миляевым. Он отметил, что региональная администрация активно поддерживает инициативы «Новых людей».

— Мы видим активное участие врио главы региона в решении проблем региона, но очевидно, что администрации нужна помощь и альтернативный взгляд, — отметил политик.

Еще одной важной задачей является поддержка малого и среднего бизнеса, который является основой экономики региона. «Новые люди» видят острую необходимость в создании общей стратегии поддержки предпринимателей.

Особое внимание должно быть уделено молодежному предпринимательству. Благодаря образовательной программе «Я в Деле» более 1 200 студентов за 2,5 года смогли реализовать свои проекты в Туле.

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