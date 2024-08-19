В Туле на станции Криволучье дорогу перегородили поезда: люди лезут через вагоны и сцепки

Фото Анастасии Фролковой.

Жители Нижнего Криволучья пишут в соцсетях, что не могут безопасно попасть домой: на ж/д переходе систематически стоят «товарняки».

В группе в соцсети «ВКонтакте» тулячка Анастасия Фролкова публикует фотографии перехода через ж/д пути на станции Криволучье. Воспользоваться им невозможно: переход систематически загораживают товарные составы. Ближайшая переправа — почти в двух километрах.

— До каких пор единственный переход будут закрывать? Пожилые люди, женщины с детьми и колясками не могут пройти. Можно было бы проехать вперед или расцепить вагоны.

Переходом пользуются жители мкр-на Нижнее Криволучье — небольшого частного сектора в Пролетарском районе: это самый удобный способ выйти к ул. Чаплыгина, оттуда — в город. Но в последнее время местным жителям приходится искать пути обхода или буквально рисковать здоровьем, карабкаясь под поездами: переход полностью перекрывают товарные составы.

В комментариях туляки спорят, должны ли дорожники расцеплять вагоны на криволученском переходе.

Наталья К.:

— Не понимаю возмущения. Этот переход — не дорога: он построен для нужд ж/д станции, а не чтобы облегчить и сократить местным жителям путь до работы. Если жителям не нравится там ходить, это уже их проблемы.

Милана М.:

— Это единственный переход к дороге, где есть магазины и общественный транспорт. Если стоит поезд, то из частного сектора не выйти. Другой путь, наверное, в 30 минутах от этого. Пусть поезда стоят, но не перекрывают путь.

Надежда О.:

— Почему я должна ждать? Поезда, бывает, и часами стоят там. Машинист не может проехать на 15 метров подальше, а я должна полдня провести в ожидании чуда. Иду я утром на работу, выхожу как обычно, а тут снова такой «неждан»… Кто мне компенсирует прогул на работе?

Эта проблема не новая. Жители Нижнего Криволучья мучились из-за стоящих поездов еще с советских времен. В 2012 году жители обращались с ней в редакцию Myslo. Тогда местная жительница Наталья Мартынова, детский врач, писала:

— Пациентам ведь не объяснишь, что я опоздала на два часа из-за того, что ждала, когда уедет поезд. Поэтому мне приходится каждый день рисковать здоровьем и жизнью, пролезая прямо под вагонами. Этот способ «переправы» освоила не только я. Старенькие бабули с больными спинами мучаются, пачкают одежду, еле-еле ползут под многотонными махинами. Разве они это заслужили?

Около 10 лет назад проблему наконец решили. Но теперь всё снова пошло не так.

Ныне пожилым людям тоже приходится перебираться через поезда: ближайший организованный переход — почти в двух километрах от ж/д станции на ул. Столетова.