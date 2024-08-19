Игорь Крюков возглавил Молодежный центр Русского географического общества Тульской области

Его возглавил писатель, путешественник, общественник Крюков Игорь Вячеславович:
— Основная наша цель — это вовлечение ребят в активный образ жизни, а также привить им любовь к географии и истории нашей страны, и, конечно же нашего региона.
Перед началом мероприятия я побеседовал с ребятами и сказал, что чтобы стать путешественником, не обязательно отправляться на Северный полюс.
К слову, 17 августа является ещё одним знаменательным днём в истории нашей страны. Именно в этот день впервые в мире надводный корабль достиг Северного полюса, это был ледокол «Арктика».
Ребята, начинать надо с небольших прогулок по окрестности, находить интересные места, они есть в каждом районе, городке, и поселении. Этого уже достаточно, чтобы себя назвать путешественником, а дальше чем больше, тем лучше, каждый уже должен отмерять цели себе сам.
В Молодёжный центр РГО пожелало вступить более 50 участников. Каждому из них мы выдали памятное, красивое удостоверение.
Мы сказали, что теперь ребята о своих походах путешествиях, пусть даже небольших, должны нам присылать фотографии, и делать краткие описания.
Путешествия увлекают человека не только в здоровый образ жизни, расширяя его кругозор, но и позволяют знакомиться с интересными, уникальными людьми.
Как я в своё время познакомился с отцом Климентом– уникальным человеком планеты, с невероятной судьбой, которая до сих пор будоражит весь мир. Я очень рад, что дружу с этим удивительным человеком. И сегодня он здесь.
Отец Климет поприветствовал ребят и сказал, что путешествия позволяют наслаждаться нашим миром, и ещё раз убеждаться в его божественном создании.
Кульминацией мероприятия был выход Дмитрия Маликова, который поприветствовал ребят, пожелал им всего самого доброго, и исполнил песню «Звезда моя далёкая». Которую ребята сразу назвали гимном Молодёжного центра Русского географического общества Тульской области.
Участником Молодежного центра РГО может стать каждый житель нашего региона, который является активным или хочет таким стать.