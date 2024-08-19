Игорь Крюков возглавил Молодежный центр Русского географического общества Тульской области

Его возглавил писатель, путешественник, общественник Крюков Игорь Вячеславович:

— Основная наша цель — это вовлечение ребят в активный образ жизни, а также привить им любовь к географии и истории нашей страны, и, конечно же нашего региона.

Перед началом мероприятия я побеседовал с ребятами и сказал, что чтобы стать путешественником, не обязательно отправляться на Северный полюс.

К слову, 17 августа является ещё одним знаменательным днём в истории нашей страны. Именно в этот день впервые в мире надводный корабль достиг Северного полюса, это был ледокол «Арктика».

Ребята, начинать надо с небольших прогулок по окрестности, находить интересные места, они есть в каждом районе, городке, и поселении. Этого уже достаточно, чтобы себя назвать путешественником, а дальше чем больше, тем лучше, каждый уже должен отмерять цели себе сам.

В Молодёжный центр РГО пожелало вступить более 50 участников. Каждому из них мы выдали памятное, красивое удостоверение.

Мы сказали, что теперь ребята о своих походах путешествиях, пусть даже небольших, должны нам присылать фотографии, и делать краткие описания.

Путешествия увлекают человека не только в здоровый образ жизни, расширяя его кругозор, но и позволяют знакомиться с интересными, уникальными людьми.

Как я в своё время познакомился с отцом Климентом– уникальным человеком планеты, с невероятной судьбой, которая до сих пор будоражит весь мир. Я очень рад, что дружу с этим удивительным человеком. И сегодня он здесь.

Отец Климет поприветствовал ребят и сказал, что путешествия позволяют наслаждаться нашим миром, и ещё раз убеждаться в его божественном создании.

Кульминацией мероприятия был выход Дмитрия Маликова, который поприветствовал ребят, пожелал им всего самого доброго, и исполнил песню «Звезда моя далёкая». Которую ребята сразу назвали гимном Молодёжного центра Русского географического общества Тульской области.