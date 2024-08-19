  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Игорь Крюков возглавил Молодежный центр Русского географического общества Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Игорь Крюков возглавил Молодежный центр Русского географического общества Тульской области

Игорь Крюков возглавил Молодежный центр Русского географического общества Тульской области

17 августа состоялось историческое событие для нашего региона– открытие Молодёжного центра Русского географического общества Тульской области.

Его возглавил писатель, путешественник, общественник Крюков Игорь Вячеславович:

— Основная наша цель — это вовлечение ребят в активный образ жизни, а также привить им любовь к географии и истории нашей страны, и, конечно же нашего региона. 
Перед началом мероприятия я побеседовал с ребятами и сказал, что чтобы стать путешественником, не обязательно отправляться на Северный полюс. 
К слову, 17 августа является ещё одним знаменательным днём в истории нашей страны. Именно в этот день впервые в мире надводный корабль достиг Северного полюса, это был ледокол «Арктика».
Ребята, начинать надо с небольших прогулок по окрестности, находить интересные места, они есть в каждом районе, городке, и поселении. Этого уже достаточно, чтобы себя назвать путешественником, а дальше чем больше, тем лучше, каждый уже должен отмерять цели себе сам.
В Молодёжный центр РГО пожелало вступить более 50 участников. Каждому из них мы выдали памятное, красивое удостоверение. 
Мы сказали, что теперь ребята о своих походах путешествиях, пусть даже небольших, должны нам присылать фотографии, и делать краткие описания.
Путешествия увлекают человека не только в здоровый образ жизни, расширяя его кругозор, но и позволяют знакомиться с интересными, уникальными людьми. 
Как я в своё время познакомился с отцом Климентом– уникальным человеком планеты, с невероятной судьбой, которая до сих пор будоражит весь мир. Я очень рад, что дружу с этим удивительным человеком. И сегодня он здесь.

photo_2024-08-19_14-18-17.jpg

Отец Климет поприветствовал ребят и сказал, что путешествия позволяют наслаждаться нашим миром, и ещё раз убеждаться в его божественном создании.

photo_2024-08-19_14-18-11.jpg

Кульминацией мероприятия был выход Дмитрия Маликова, который поприветствовал ребят, пожелал им всего самого доброго, и исполнил песню «Звезда моя далёкая». Которую ребята сразу назвали гимном Молодёжного центра Русского географического общества Тульской области.

Участником Молодежного центра РГО может стать каждый житель нашего региона, который является активным или хочет таким стать.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 14:27 0
Другие статьи по темам
Люди
Отец КлиметИгорь Крюков
Место
ТулаМолодежный центр Русского географического общества Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
РЖД извинилась перед жителями Нижнего Криволучья за перегороженный переход на ж/д станции
РЖД извинилась перед жителями Нижнего Криволучья за перегороженный переход на ж/д станции
Тульские врачи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты до конца года
Тульские врачи будут получать ежемесячные дополнительные выплаты до конца года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.