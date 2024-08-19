Дмитрий Миляев проверил, как выполнили его поручения по итогам посещения Веневского района

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 августа на оперативном совещании врио губернатора Дмитрий Миляев проконтролировал исполнение поручений, данных им во время визита в Веневский район.

Так, министр ЖКХ Олег Дючков доложил, что был проработан вопрос повышения надежности электроснабжения в с. Студенец. В этом году сетевая организация проведет ревизию контактных соединений, заменят две опоры и провод между ними. До конца года построят воздушную линию для выноса сетей с земельных участков жителей, капитально отремонтируют ТП, а также опилят растительность. В 2025 году будет произведена замена 11 опор и части провода на трассе Студенец-Село.

Совместно с администрацией Веневского района министерство ЖКХ провело проверку станции водоподготовки. Оборудование станции в исправном состоянии. До 20 сентября планируется провести работы по обслуживанию фильтров. Также подготовлены предложения о ремонте балконных плит в доме 10 по улице Больничная в пос. Грицовский в 2025 году.

На контроле министерства подготовка к предстоящему отопительному сезону в Веневском районе. Она проходит согласно утвержденному плану мероприятий. Уровень готовности превышает общеобластной. Об итогах подготовки к отопительному сезону Олег Дючков доложит на одном из оперативных совещаний в сентябре.

Также по итогам выезда в Веневский район было сделано:

определено место обустройства спортивной площадки для игры в футбол и волейбол в с. Студенец, она будет оборудована в 2025 году. На детской площадке установлено травмобезопасное покрытие на зимней горке;

1 сентября начнет работать прямой автобусный маршрут Тула-Грицовский. Он будет ходить по средам и четвергам (из Тулы в 9.30, из п. Грицовский — в 13.00);

проверено состояние лесополосы в п. Грицовский, проведен субботник, в котором приняли участие 150 человек. Были убраны аварийные деревья, валежник и бурелом, мусор и другая растительность;

совместно с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» обеспечен сбор информации об участниках боевых действий, которые проходят реабилитацию в Тульском областном госпитале ветеранов войн и труда в п. Грицовский. Индивидуальные жизненные ситуации отрабатываются как Фондом «Защитники Отечества», так и социальными центрами, а также органами исполнительной власти;

определено место возведения крытого бассейна в госпитале. В следующем году на него будет разработана проектно-сметная документация, затем начнется строительство бассейна. Привлечен художник, который нанесет на внутренние ограждения рисунки с тульской тематикой. Занижен бордюр при входе на пешеходные дорожки.

Также было проверено качество питания в стационаре Киреевской ЦРБ. Усилен контроль за приготовлением пищи, соблюдением санэпидрежима, работой бракеражной комиссии.

Дмитрий Миляев поручил министру экологии и природных ресурсов Юрию Панфилову совместно с администрацией Венева провести муниципальный субботник в п. Грицовский. Министру труда и социальной защиты Татьяне Абросимовой подготовить перечень потребностей бойцов, которые проходят лечение в Тульском областном госпитале ветеранов войн и труда.