В Тульскую область поставили первую партию вакцины от гриппа

Фото Алексея Пирязева.

19 августа на еженедельном оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева шла речь о старте прививочной кампании против гриппа.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский доложил, что в Тульской области запланировано привить 668 340 человек, в том числе 539 520 взрослых и 128 820 детей. В регион поставят вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» — 539 020 доз для взрослых, «Ультрикс квадри» — 85 310 доз для детей и беременных, «Совигрипп» — 46 010 доз для детей.

19 августа в Тульскую область уже поставлена первая партия вакцины от гриппа.

Прививка от гриппа в первую очередь показана детям, школьникам и студентам, людям с хроническими заболеваниями и жителям старше 60 лет. Михаил Малишевский отметил, что для некоторых категорий вакцинация обязательна. Это работники медицинских и образовательных организаций, предприятий торговли, общепита, транспорта, коммунальной и социальной сфер, а также госслужащих. Такое требование связано с высоким риском распространения инфекций в этих отраслях.

Вакцина поставлена во все государственные учреждения здравоохранения Тульской области. Прививки можно сделать в 109 поликлиниках (77 взрослых и 32 детских), 39 амбулаториях, 420 ФАПах. Дополнительно будут развернуты прививочные пункты в МФЦ по адресу: ул. Демонстрации, д. 26-б и возле ТЦ «Макси».

С 1 сентября прививочные бригады начнут выезды на предприятия, в организации и образовательные учреждения. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо иметь при себе паспорт.

Дмитрий Миляев отметил, что необходимо через глав администраций и главврачей организовать вакцинацию сотрудников предприятий на базе поликлиник либо работу выездных бригад, составить графики вакцинации сотрудников предприятий. Он поручил региональным минэкономразвития, минсельхозу и минпрому включиться в этот процесс и оказать медикам необходимое содействие.

— Выполнение планов по вакцинации будем контролировать еженедельно, — сказал Дмитрий Миляев.