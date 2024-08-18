В Тульской области разыскивают 14-летнего подростка Илью Филиппова из Бурятии

Его местонахождение неизвестно с 15 августа.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помочь в поисках подростка. Мальчик может находиться в Тульской области.

Пропал Илья Валерьевич Филиппов, 14 лет. Село Верхний Саянтуй, Тарбагатайский район, республика Бурятия. С 15 августа 2024 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые. Был одет в синюю джинсовую куртку, черные брюки, черно-белые кроссовки, черную бейсболку. С собой был черный рюкзак.

Инфорг: Лариса («Сирша») +7 (914) 633-73-53

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).