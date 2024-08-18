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В Туле прошел форум «Семья 71. Будущее в настоящем»
Фото Катерины Беловой.

В Туле прошел форум «Семья 71. Будущее в настоящем»

I Тульский региональный демографический форум «Семья 71. Будущее в настоящем» организован совместно с работодателями и профсоюзами Тульской области.

Он прошел в Год Семьи и в дальнейшем станет ежегодным.

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что Президент России Владимир Путин первой национальной целью развития до 2036 года определил «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи».

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— Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, поддержка семей — наши главные приоритеты. Сегодня для семей с детьми в Тульской области действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки. Их перечень мы постоянно расширяем, — сказал Дмитрий Миляев.

По его поручению к новому учебному году многодетные семьи Тульской области, чьи дети идут в первый класс, получат единоразовую выплату в 10 тысяч рублей. Уже стартовал приём заявлений.

Обо всех мерах поддержки, которые действуют в регионе, можно узнать на портале Семья71.рф.

Не менее господдержки важны усилия работодателей. Многие предприятия региона в тандеме с профсоюзами уже предоставляют работникам с семьями дополнительную поддержку: особые условия работы, выплаты, корпоративные программы по укреплению здоровья, занятиям спортом, улучшение жилищных условий, организацию отдыха и оздоровления работников и их семей.

Систематизировать эти меры поддержки призван Корпоративный демографический стандарт. Дмитрий Миляев поручил правительству региона совместно с профсоюзными организациями и объединением работодателей закрепить реализацию стандарта на предприятиях.

— Внедрение стандарта поможет нам укрепить институт семьи в регионе и сделать жизнь молодых и многодетных семей более комфортной, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

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Владимир Филиппов, управляющий директор АО «Тулаточмаш», председатель Тульского регионального отделения «Союз машиностроителей России»:

— Мы многое делаем для того, чтобы повышалось качество рабочих мест. Это современные технологии, оборудование, хорошие условия труда, социальный пакет. Люди идут на заводы! Надеюсь. что и сегодняшние дети в дальнейшем найдут себя на оборонных предприятиях региона. 

Туляк Михаил Лазарев уже несколько лет трудится на АО «Тулаточмаш». В семье четверо детей, поэтому Лазаревы рады любой поддержке со стороны государства и предприятия.

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Многодетная семья Лазаревых: маленький Юра, папа Михаил, мама Анастасия, Кирилл, Лиза и Роман. 

— От завода у нас очень хорошие медицинские полисы для детей, есть выплаты к отпуску, для подготовки детей к школе, к Новому году очень хорошие детские подарки. Нам нравится!

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Марианна Чекова в одиночку воспитывает троих детей. В семье каждый рубль на счету, поэтому новые выплаты пришлись очень кстати.

— С 1 июля я получаю каждый месяц по 2500 рублей на ребенка. Эти деньги я трачу на питание, канцтовары и одежду для детей. Надеюсь, что получу поддержку и от работодателя. 

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Автор:
сегодня, в 15:30 0
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Люди
Дмитрий МиляевВладимир Филиппов
Место
Тульская область
 

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