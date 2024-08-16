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Туляки застряли в многочасовых пробках на Одоевском шоссе

Туляки застряли в многочасовых пробках на Одоевском шоссе

Движение полностью парализовано на Одоевском шоссе и в сторону Мясново.

Сегодня, 16 августа, утро туляков встретило многочасовой пробкой в районе Павшинского моста. Как сообщили Myslo читатели, движение полностью парализовано в сторону Мясново и на Одоевском шоссе.

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Люди забиваются в уже переполненные маршрутки в надежде быстрее уехать. Нельзя вызвать даже такси. 

По оценке сервиса «Яндекс Пробки», наиболее осложнено движение на улицах Чмутова, Болотова, Ликбеза. Водители сообщают о ДТП. 
 

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Напомним, на улице Воздухофлотской из-за ремонта трамвайных путей до 23.00 16 августа на пересечении Павшинского моста и выезда в ЖК «Московский» вводили реверсивное движение по одной полосе проезжей части. Связана ли многочасовая пробка с этим, пока неизвестно. 

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сегодня, в 10:32 0
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