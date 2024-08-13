Новую дорогу на Зеленстрое сдадут в конце декабря

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В данный момент работы выполнены на 20%.

12 августа в рамках рабочего объезда объектов Тулы врио губернатора Дмитрий Миляев осмотрел ход строительства дороги от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе в микрорайоне Зеленстрой. Для ее строительства привлечены средства федерального бюджета.

Работы выполнены на 20%. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, срок окончания — 25 декабря 2024 года.

Сейчас ведутся работы по устройству основания проезжей части, установка бортового камня. Затем произведут реконструкцию Крутоовражного проезда с выездом на проспект Ленина. Это поможет реализовать альтернативный подъезд к жилому комплексу.

— Новая дорога — важная дорожная артерия, которая поможет разгрузить трафик в микрорайоне Зеленстрой. Это призвано улучшить дорожную обстановку в микрорайоне, где много новых жилых комплексов, — сказал Дмитрий Миляев.