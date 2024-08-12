В Тульской области за неделю клещи покусали 39 человек

Чаще всего вредители по-прежнему атакуют на дачах и в лесах.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 39 туляков, из них 6 — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона специалисты зафиксировали 2408 случаев присасывания вредителей. В прошлом году за аналогичный период — 4062 случая.

Присасывание клещей регистрируется на придомовой территории (31,4%), на территории садово-огородных товариществ (40,2%), при посещении лесов (9,1%) и других территорий (19,3%).

— За период мониторинга исследовано 2149 клещей, снятых с людей, и 319 клещей из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 10,8%, анаплазмой — 5,4%, — рассказали в пресс-службе ведомства.