МЧС предупредило туляков о приближающейся грозе и ветре до 19 м/с

Непогода в регионе ожидается в ближайшие три часа и продлится до вечера.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами шквалистое усиление ветра западной четверти порывами 14-19 м/с, в отдельных районах грозы, град.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

При грозе

Если вы находитесь в доме:

— по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

— во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

— отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

— не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

— при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

— при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

— во время грозы нельзя купаться в водоемах;

— во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

— если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

— если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».