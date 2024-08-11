МЧС предупредило туляков о приближающейся грозе и ветре до 19 м/с

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером на территории региона ожидаются кратковременные дожди, местами шквалистое усиление ветра западной четверти порывами 14-19 м/с, в отдельных районах грозы, град.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
При грозе
Если вы находитесь в доме:
— по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
— во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
— отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.
Если вы находитесь на открытой местности:
— не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
— при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;
— при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;
— во время грозы нельзя купаться в водоемах;
— во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;
— если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
— если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
При порывистом ветре
— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
— находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
— избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».