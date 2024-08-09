  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле полицейские сделали зарядку вместе с детьми - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле полицейские сделали зарядку вместе с детьми
Фото из телеграм-канала полиции Тульской области

В Туле полицейские сделали зарядку вместе с детьми

В тульском детском лагере «Березка» прошла всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка».

8 августа тульские полицейские совместно с активистами тульского отделения «Движение первых» и членами Общественного совета при региональном УМВД рассказали школьникам о пользе спорта и на деле показали, что даже обычная зарядка может быть веселой.

Одними словами дело не ограничилось: вместе с маленьким гостями детского лагеря «Березка» упражнения выполняли лейтенант полиции Агил Мамедов (мастер спорта России по рукопашному бою), младший сержант полиции Александр Исаев (чемпион Тулы по боксу) и Роман Хмелев (представитель Общественного совета при региональном УМВД).

машина.jpg

Затем ребята попробовали себя в роли сотрудников ДПС и посидели за рулем служебной машины, научились снимать отпечатки пальцев под чутким руководством эксперта-криминалиста (майора полиции Андря Шкарбиенко), понаблюдали за работой кинолога  (сержанта полиции Евы Дятловой) и служебно-розыскного пса по кличке Зейн , который безукоризненно выполнял все команды.

пес.jpg

В конце представители правоохранительных органов пожелали ребятам быть бдительными и весело провести каникулы.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:14 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки за год потратили на услуги курьерской доставки 86 млн рублей
Туляки за год потратили на услуги курьерской доставки 86 млн рублей
Щенок из тульского приюта нашел семью после съемок в фильме
Щенок из тульского приюта нашел семью после съемок в фильме
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.