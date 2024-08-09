В Туле полицейские сделали зарядку вместе с детьми

Фото из телеграм-канала полиции Тульской области

8 августа тульские полицейские совместно с активистами тульского отделения «Движение первых» и членами Общественного совета при региональном УМВД рассказали школьникам о пользе спорта и на деле показали, что даже обычная зарядка может быть веселой.

Одними словами дело не ограничилось: вместе с маленьким гостями детского лагеря «Березка» упражнения выполняли лейтенант полиции Агил Мамедов (мастер спорта России по рукопашному бою), младший сержант полиции Александр Исаев (чемпион Тулы по боксу) и Роман Хмелев (представитель Общественного совета при региональном УМВД).

Затем ребята попробовали себя в роли сотрудников ДПС и посидели за рулем служебной машины, научились снимать отпечатки пальцев под чутким руководством эксперта-криминалиста (майора полиции Андря Шкарбиенко), понаблюдали за работой кинолога (сержанта полиции Евы Дятловой) и служебно-розыскного пса по кличке Зейн , который безукоризненно выполнял все команды.

В конце представители правоохранительных органов пожелали ребятам быть бдительными и весело провести каникулы.