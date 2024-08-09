В преддверии нового учебного года в Тульской области усиливают безопасность на дорогах

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Члены комиссии рассмотрели ситуацию с аварийностью и смертностью в результате ДТП. Как было отмечено, за последние 8 лет число погибших на дорогах области сократилось почти в 2 раза, при том, что количество единиц транспорта увеличилось более чем на 100 тысяч.

— Реализуемые на протяжении последних лет меры позволяют последовательно снижать смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, ежегодно достигая показателей, определённых национальным проектом «Безопасные качественные дороги». Наша задача — удержать данный темп, а в свете требований нового Указа Президента РФ — задействовать дополнительные ресурсы, — сказал Сергей Егоров.

Заместитель губернатора подчеркнул, что необходимо усилить работу по ряду направлений:

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

снижению аварийности с участием пешеходов,

усилению надзора за водителями мотоциклов и мопедов.

На заседании обсудили подготовку к началу учебного года, включая обследования школьных автобусов и подходов к образовательным учреждениям. Сергей Егоров поручил устранить выявленные недостатки до 20 августа.