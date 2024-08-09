В Тульской области закончилась процедура регистрации на предстоящие выборы

На круглом столе с участием председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова и представителей тульских политических объединений были подведены итоги завершившейся 7 августа регистрации кандидатов для участия в предстоящих выборах, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября.
Всего для участия в сентябрьских выборах в регионе зарегистрировано свыше 800 кандидатов.
На выборах в сентябре будут задействованы все имеющиеся избирательные участки. Из важных новшеств — организация двух новых избирательных участков в Луганской народной республике и в Запорожской области. Таким образом наши земляки, которые находятся сейчас в этих регионах, смогут принять участие на выборах губернатора и на выборах депутатов Тульской областной Думы по единому избирательному округу.
Также на региональных выборах в Тульской области будет использован механизм «Мобильный избиратель». Прием заявлений о голосовании по месту нахождения стартовал 22 июля и уже их поступило порядка 1000. При этом, как пояснил Павел Веселов, воспользоваться механизмом «Мобильного избирателя» можно только в пределах области, проголосовав за губернатора и за политическую партию на выборах в облдуму.
Возможности проголосовать за депутата-одномандатника, находясь вне пределов проживания, пока нельзя.
На 561 избирательном участке в Тульской области будет вестись видеонаблюдение. Здесь проголосует почти 78% избирателей региона (880 936 избирателей). Запись будет вестись круглосуточную в течение всех трех дней голосования.
Итоги регистрации прокомментировали представители тульских политических партий.
Александр Рем, «Единая Россия»:
Александр Рем
«Считаю, что избирателям удобно, когда выборы проходят в одно время. Это дает возможность выбирать все уровни власти и смотреть, каким образом те или иные парламентские силы работают и добиваются поставленных целей».
Алексей Лебедев, КПРФ:
Алексей Лебедев
«Нынешний год — уникальный по количеству проводимых выборов. Весной прошли выборы президента России, в ближайшее время будем выбирать депутатов различных уровней и губернатора. Уверен, что все пройдет на высоком уровне, законно и прозрачно».
Александр Балберов, ЛДПР:
Александр Балберов
«Особенность предстоящих выборов в том, что тульский регион единственный на сегодняшний день в стране, где будет представлена вся палитра выборов — от выборов главы региона до муниципальных депутатов. Областной избирательной комиссией была проделана огромная работа. Уменьшается процент недопущенных до выборов кандидатов. Это говорит о политической зрелости и ответственности тех, кто выдвигает свои кандидатуры. Думаю, выборы в Тульской области, как всегда, пройдут честно чисто и открыто.
Сергей Гребенщиков, «Справедливая Россия — патриоты — за правду»:
Сергей Гребенщиков
«Завершился один из самых сложных этапов для политических партий и кандидатов — регистрация. К тулякам я обращаюсь с призывом обязательно прийти на предстоящие выборы. Только вы должны решать, как будет жить и развиваться Тульская область в ближайшие пять лет».
Анна Иванова, «Новые люди»:
Анна Иванова
«Команда партии „Новые люди“ впервые идет на выборы в областную и городскую Думы. Поэтому хочу поблагодарить областную избирательную комиссию за то, что наши списки были зарегистрированы быстро и спокойно. Тех, кто впервые будет принимать участие в голосовании, призываю обязательно прийти на избирательные участки. От всех нас зависит будущее Тульской области.
Юрий Моисеев, «Коммунисты России»:
Юрий Моисеев
«Уверен, что сегодня самое время для консолидации в нашем обществе. Это очень важно. Всех наших жителей призываю в дни голосование 6, 7, 8 сентября обязательно прийти на избирательные участки и отдать свой голос за своего кандидата — за того, которого они считают правильным»
Владимир Ростовцев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»:
Владимир Ростовцев
«Впереди борьба за мандаты в областную и городскую думы. Значение этих выборов трудно переоценить. Сейчас в регионе готовится программа развития до 2030 года, и выбранные депутаты будут принимать участие в ее реализации. Это очень ответственно. А, что касается выборов губернатора, то могу сказать: предыдущие 8 лет нам показали, чего может добиться глава региона для области. Планка поднята высоко и следующим губернатором она не должна быть снижена».