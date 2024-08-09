В Тульской области закончилась процедура регистрации на предстоящие выборы

На круглом столе с участием председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова и представителей тульских политических объединений были подведены итоги завершившейся 7 августа регистрации кандидатов для участия в предстоящих выборах, которые пройдут 6, 7 и 8 сентября.

Всего для участия в сентябрьских выборах в регионе зарегистрировано свыше 800 кандидатов.

На выборах в сентябре будут задействованы все имеющиеся избирательные участки. Из важных новшеств — организация двух новых избирательных участков в Луганской народной республике и в Запорожской области. Таким образом наши земляки, которые находятся сейчас в этих регионах, смогут принять участие на выборах губернатора и на выборах депутатов Тульской областной Думы по единому избирательному округу.

Также на региональных выборах в Тульской области будет использован механизм «Мобильный избиратель». Прием заявлений о голосовании по месту нахождения стартовал 22 июля и уже их поступило порядка 1000. При этом, как пояснил Павел Веселов, воспользоваться механизмом «Мобильного избирателя» можно только в пределах области, проголосовав за губернатора и за политическую партию на выборах в облдуму.

Возможности проголосовать за депутата-одномандатника, находясь вне пределов проживания, пока нельзя.

На 561 избирательном участке в Тульской области будет вестись видеонаблюдение. Здесь проголосует почти 78% избирателей региона (880 936 избирателей). Запись будет вестись круглосуточную в течение всех трех дней голосования.

Итоги регистрации прокомментировали представители тульских политических партий.

Александр Рем, «Единая Россия»:

Александр Рем «Считаю, что избирателям удобно, когда выборы проходят в одно время. Это дает возможность выбирать все уровни власти и смотреть, каким образом те или иные парламентские силы работают и добиваются поставленных целей».

Алексей Лебедев, КПРФ:

Алексей Лебедев «Нынешний год — уникальный по количеству проводимых выборов. Весной прошли выборы президента России, в ближайшее время будем выбирать депутатов различных уровней и губернатора. Уверен, что все пройдет на высоком уровне, законно и прозрачно».

Александр Балберов, ЛДПР:

Александр Балберов «Особенность предстоящих выборов в том, что тульский регион единственный на сегодняшний день в стране, где будет представлена вся палитра выборов — от выборов главы региона до муниципальных депутатов. Областной избирательной комиссией была проделана огромная работа. Уменьшается процент недопущенных до выборов кандидатов. Это говорит о политической зрелости и ответственности тех, кто выдвигает свои кандидатуры. Думаю, выборы в Тульской области, как всегда, пройдут честно чисто и открыто.

Сергей Гребенщиков, «Справедливая Россия — патриоты — за правду»:

Сергей Гребенщиков «Завершился один из самых сложных этапов для политических партий и кандидатов — регистрация. К тулякам я обращаюсь с призывом обязательно прийти на предстоящие выборы. Только вы должны решать, как будет жить и развиваться Тульская область в ближайшие пять лет».

Анна Иванова, «Новые люди»:

Анна Иванова «Команда партии „Новые люди“ впервые идет на выборы в областную и городскую Думы. Поэтому хочу поблагодарить областную избирательную комиссию за то, что наши списки были зарегистрированы быстро и спокойно. Тех, кто впервые будет принимать участие в голосовании, призываю обязательно прийти на избирательные участки. От всех нас зависит будущее Тульской области.

Юрий Моисеев, «Коммунисты России»:

Юрий Моисеев «Уверен, что сегодня самое время для консолидации в нашем обществе. Это очень важно. Всех наших жителей призываю в дни голосование 6, 7, 8 сентября обязательно прийти на избирательные участки и отдать свой голос за своего кандидата — за того, которого они считают правильным»

Владимир Ростовцев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»: