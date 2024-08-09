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Тульские медики научили 2800 человек оказывать первую помощь
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Тульские медики научили 2800 человек оказывать первую помощь

Следующий мастер-класс пройдет уже в эти выходные.

Центр медицины катастроф совместно с тульским минздравом провели второй обучающий мастер-класс по оказанию первой помощи для хоккейных болельщиков. В нем приняли участие 2 800 человек самых разных возрастов.

Прежде чем предложить тулякам попробовать провести сердечно-легочную реанимацию или удалить инородное тело из дыхательных путей, медики познакомили их с алгоритмом оказания первой помощи и рассказали о том, при каких состояниях требуется первая помощь. 

Как сообщили в региональном Минздраве, следующий обучающий мастер-класс пройдет для всех желающих в эти выходные на забеге и для болельщиков в воскресенье, 11 августа, в преддверии футбольного матча.

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Автор:
сегодня, в 10:00 +1
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