Тульские медики научили 2800 человек оказывать первую помощь

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Следующий мастер-класс пройдет уже в эти выходные.

Центр медицины катастроф совместно с тульским минздравом провели второй обучающий мастер-класс по оказанию первой помощи для хоккейных болельщиков. В нем приняли участие 2 800 человек самых разных возрастов.

Прежде чем предложить тулякам попробовать провести сердечно-легочную реанимацию или удалить инородное тело из дыхательных путей, медики познакомили их с алгоритмом оказания первой помощи и рассказали о том, при каких состояниях требуется первая помощь.

Как сообщили в региональном Минздраве, следующий обучающий мастер-класс пройдет для всех желающих в эти выходные на забеге и для болельщиков в воскресенье, 11 августа, в преддверии футбольного матча.