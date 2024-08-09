В Алексине разместят первую группу эвакуированных из Курской области детей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ребят разместят на базе отдыха уже в эти выходные.

В выходные Тульская область примет первую группу детей, которых эвакуируют из приграничных районов Курской области после атаки ВСУ. Как сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев, на базе отдыха в Алексине разместят около 51 человека. Это дети и их сопровождающие.

— Постараемся сделать пребывание в регионе максимально комфортным и покажем гостям красоты Тульской области, — подчеркнул глава региона.

Напомним, накануне, 8 августа, Тульская область направила курянам продукты, воду и раскладные кровати. Общий объем груза составил более 30 тонн. Кроме того, регион готов направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях оружейной столицы.