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В Алексине разместят первую группу эвакуированных из Курской области детей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Алексине разместят первую группу эвакуированных из Курской области детей

Ребят разместят на базе отдыха уже в эти выходные.

В выходные Тульская область примет первую группу детей, которых эвакуируют из приграничных районов Курской области после атаки ВСУ. Как сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев, на базе отдыха в Алексине разместят около 51 человека. Это дети и их сопровождающие. 

— Постараемся сделать пребывание в регионе максимально комфортным и покажем гостям красоты Тульской области, — подчеркнул глава региона. 

Напомним, накануне, 8 августа, Тульская область направила курянам продукты, воду и раскладные кровати. Общий объем груза составил более 30 тонн.  Кроме того, регион готов направить в Курск автомобили скорой медицинской помощи и донорскую кровь, разместить пострадавших в медучреждениях оружейной столицы. 

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Автор:
сегодня, в 09:45 +4
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