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В Тульской области учреждён знак «Мастер своего дела»

В Тульской области учреждён знак «Мастер своего дела»

Предложения о награждении им смогут вносить органы власти и местного самоуправления, руководители предприятий и общественные организации.

Новым почётным знаком будут отмечаться жители региона, которые внесли существенный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад в развитие экономики и промышленности, социальной сферы, искусства, культуры и спорта, в сохранение традиций и культурного наследия региона.

С таким предложением к врио губернатора Дмитрию Миляеву обратились жители Ефремова. Дмитрий Вячеславович подчеркнул, что важно поощрять тех, кто эффективно и добросовестно работает в самых разных сферах:

– От вклада каждого человека в свое дело зависят развитие всего региона и благополучие его жителей, – сказал врио главы Тульской области.

Положение о почётном знаке разработано и принято Общественной палатой Тульской области. Предложения о награждении им смогут вносить органы власти и местного самоуправления, руководители предприятий и общественные организации.

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