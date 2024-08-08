Массовые казни, пытки, уничтожение культурных ценностей: действия фашистов в Тульской области требуют признать геноцидом

Тульский областной суд приступил к рассмотрению иска региональной прокуратуры о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных нацистами на оккупированной в годы Великой Отечественной войны территории области. Он был подготовлен по указанию Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в рамках масштабного проекта «Без срока давности», который поддержал президент РФ Владимир Путин. В рамках процесса будет изучено 12 томов материалов дела.

— Прокуратура Тульской области, изучив архивные и иные материалы, в настоящем процессе представит суду бесспорные доказательства совершения с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области массовых истязаний, казней и пыток местных жителей и военнопленных путем повешения, расстрела, сожжения заживо, создания концлагерей, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и иных культурных ценностей, — сообщил прокурор Тульской области Александр Грицаенко.

Напомним, при подготовке иска были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения ни в чем не повинных мирных советских граждан и военнопленных.

Установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагеря, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

— В этом году Тульская область отметит 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Я считаю, что сегодня, когда враг ведет против нашей страны информационную войну, искажая историю, для нас очень важно продолжать досконально изучать все обстоятельства бесчеловечных преступлений, совершенных фашистами во времена Великой Отечественной войны. Я уверен, что каждый житель понимает, как важно сохранять и защищать историческую память о подвигах наших предков, о страшных трагедиях тех лет и никогда не давать такому повториться, — подчеркнул врио губернатора Дмитрий Миляев.

В ходе выездного заседания, которое состоялось в Зале Славы Тульского государственного музея оружия, были заслушаны показания двух специалистов-краеведов: Александра Лепехина и Валентина Огнева. Вот пересказ и отрывки из лишь малой части их свидетельств, собранных в различных архивах:

Житель Дедилово застрелен немцами за то, что стал вытаскивать вещи из подожженного при их отступлении дома;

Председатель совхоза в деревне Ямны. Застрелен за то, что отказался сотрудничать с оккупантами;

В Белеве фашисты заперли мирных жителей и пленных красноармейцев в одном доме, а потом подожгли;

В Арсеньево вешали партизан прямо в центре города, а трупы оставляли висеть в назидание остальным;

Жительницу Белева изнасиловали, а потом застрелили из-за того, что она отказалась сотрудничать с нацистами. Её трехлетнюю дочь выкинули на мороз, после чего девочка умерла от холода.

За время оккупации было полностью уничтожено более 600 населенных пунктов, разорено и стерто с лица земли почти 3600 колхозов, свыше 17 000 общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц. Общее число жертв превысило 15 000 человек. Сумма материального ущерба в переводе на современный курс составляет 26 трлн рублей.

Отметим, что в заседании приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина. Она возглавляла рабочую группу по вопросам содействия реализации проекта «Без срока давности».

Министр рассказала, что к работе были привлечены большие ресурсы Тульского государственного архива, Областной библиотеки и Военно-исторического музея, а также заинтересованные органы власти. Кроме того, привлекались историки, краеведы, волонтеры и поисковые отряды. Итогом этой работы стало выявление фактов преступлений нацистов и их пособников против мирного населения и пленных красноармейцев, а также 22-й том сборника архивных документов «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Тульская область». Книга размещена в свободном доступе на сайте «Живи и помни».