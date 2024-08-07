  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Запросить разрешение на отстрел пушных животных тульские охотники смогут с 15 августа - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Запросить разрешение на добычу пушных животных тульские охотники смогут с 15 августа
Фото: ekolog.tularegion.ru

Запросить разрешение на добычу пушных животных тульские охотники смогут с 15 августа

Соответствующая функция будет доступна на региональном портале госуслуг.

Государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Тульской области в осенне-зимний сезон охоты на зайцев, лисиц и енотовидных собак откроется на сайте «Госуслуги71» 15 августа, в 11.00.

Охотники смогут получить разрешение на добычу дичи в одном из представленных общедоступных охотничьих хозяйств Тульской области. Для удобства получения государственной услуги выдача разрешений на охоту в общедоступных охотугодьях будет осуществляться в отделениях МФЦ в райцентрах по месту их расположения.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах «Тульское» и «Гамовское» выдаются в отделении ГБУ ТО «МФЦ», расположенном по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б с 8.00 до 20.00. Срок выдачи разрешения – один рабочий день с момента получения уведомления об оказании услуги.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:53 0
Другие статьи по темам
Событие
охотаохотничий сезонразрешения на охоту
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В августе общественники рассмотрят обращения туляков
В августе общественники рассмотрят обращения туляков
Туляков приглашают провести субботник на Всехсвятском кладбище
Туляков приглашают провести субботник на Всехсвятском кладбище
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.