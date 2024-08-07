Запросить разрешение на добычу пушных животных тульские охотники смогут с 15 августа

Фото: ekolog.tularegion.ru

Государственная услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья Тульской области в осенне-зимний сезон охоты на зайцев, лисиц и енотовидных собак откроется на сайте «Госуслуги71» 15 августа, в 11.00.

Охотники смогут получить разрешение на добычу дичи в одном из представленных общедоступных охотничьих хозяйств Тульской области. Для удобства получения государственной услуги выдача разрешений на охоту в общедоступных охотугодьях будет осуществляться в отделениях МФЦ в райцентрах по месту их расположения.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах «Тульское» и «Гамовское» выдаются в отделении ГБУ ТО «МФЦ», расположенном по адресу: Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б с 8.00 до 20.00. Срок выдачи разрешения – один рабочий день с момента получения уведомления об оказании услуги.