Туляков приглашают провести субботник на Всехсвятском кладбище

Фото: vk.com/tiamuseum

Во время предыдущей уборки энтузиастам удалось расчистить захоронение Настасьи Филипповны Такшиной с надгробием, изображающим сухое дерево. Убран также семейный участок Покровских-Мерцаловых, где метровая крапива и сорняки скрывали порядка 10 надгробий разного типа.

Наиболее примечательна часовенка и белокаменный саркофаг с букетами, выполненными в традициях уникальной тульской резьбы по камню. На участке захоронена семья священника Михаила Покровского, в том числе его сыновья – известный математик П. М. Покровский (1857-1901) и его брат, доктор, соратник тульских эпидемиологов С. М. Покровский (1865–1950).



На третьем участке кладбища продолжилась работа по расчистке и вычитке белокаменных саркофагов. Удалось выкопать, перекантовать и очистить два надгробия, принадлежащие купцу Ивану Игнатовичу Петрову и его жене. Они были учредителями одной из тульских богаделен.

Присоединиться к открытиям, находкам и созидательному труду могут все желающие. Ближайший субботник состоится 10 августа. Рабочий инвентарь будет предоставлен. Сбор группы – в 10.00, на площадке у собора (ул. Л. Толстого, 79). Позаботьтесь о закрытой одежде и обуви, чтобы не подхватить клещей.

Все подробности можно уточнить у Ирины Григорьевны Ковшарь по телефону: +7(906)627-63-43.