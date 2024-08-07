Ольга Гремякова: «Сегодня каждый может ощутить заботу государства»

Способы выявления талантов и развития личности в Туле обсудили на экспертной сессии, которая прошла 7 августа в атриуме Тульского кремля.

По поручению врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 7 августа в атриуме Тульского кремля провели экспертную сессию. Тема общественного обсуждения, согласно одной из семи национальных целей, — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова поучаствовала в сессии и рассказала, как в Туле содействуют развитию личностного потенциала.

— Сегодня каждый имеет возможность ощутить заботу государства. Фокус внимания направлен на воспитание молодежи. Сейчас в регионе действует три центра выявления талантов, создана система дополнительного образования. Развивается и образовательная инфраструктура: мы стоим школы, детские сады.

Эту программу мы планируем продлить до 2030 года, а уже со следующего приступим к капитальному ремонту детских садов, учреждений среднего профессионального воспитания. Будем развивать культурную инфраструктуру.

Наши молодые люди должны почувствовать возможность самореализации, карьерного роста, создания семьи и воспитания детей на территории региона – это очень важно.

В таком случае необходимо постоянно повышать квалификацию тех, кто работает с молодежью, кто работает в наших культурных центрах. В новых пространствах нужно применять новые технологии, реализовать новые проекты. Мы направим на это все наши силы.

На экспертной сессии мы ждем новых предложений и свежих взглядов, которые обязательно войдут в программу развития Тульского региона до 2030 года. Только сообща мы сможем разработать такой план, который сможет удовлетворить потребности всех граждан и сделает их жизнь намного комфортнее.