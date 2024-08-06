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Эксперты: в июле в Туле цены на вторичку начали снижаться
Фото Алексея Пирязева.

Эксперты: в июле в Туле цены на вторичку начали снижаться

По данным исследований, цена квадратного метра в областной столице составляет 101 000 рублей.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, за июль в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,5% до 132 000 руб. Незначительное снижение зафиксировано в Москве (-0,2% до 333 000 руб./кв.м) и Волгограде (-0,1% до 95 000 руб./кв.м). Рост более 1% продемонстрировали Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 руб./кв.м) и Новосибирск (+1,2% до 113 000 руб./кв.м). В остальных мегаполисах медианная цена квадратного метра на вторичном рынке увеличилась на 1 и менее процент. 

В июле средняя полная стоимость квартиры на вторичном рынке Тулы составляет 5 млн рублей, а цена квадратного метра — 101 000 рублей.

За последний месяц она снизилась на 1%. При этом за июль количество доступных предложений на вторичном рынке в городе сократилось на 2,6%. 

— Сейчас на ценообразование, безусловно, повлияет рост ключевой ставки и последующее подорожание ипотечных кредитов, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Займ в банке станет менее доступным, соответственно, покупательская возможность снизится. В перспективе ближайших месяцев в условиях сохранения текущей ключевой ставки мы ожидаем снижения медианной цены квадратного метра на вторичном рынке, снижения покупательской активности и увеличение скидок при торге до 7% (сейчас стандартный дисконт составляет 2-5%).

Объем предложения в среднем по миллионникам демонстрирует небольшой прирост, однако в Москве, Петербурге, Новосибирске, Волгограде и Ростове-на-Дону фиксируется более объемное накопление базы от 1% до 3,7%.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (-0,2% за месяц до 333 000 руб./кв.м), Санкт-Петербург (+0,1% до 202 000 руб./кв.м), Казань (+0,7% до 164 000 руб./кв.м), Нижний Новгород (+1,7% до 131 000 руб./кв.м) и Красноярск (+0,3% до 118 000 руб./кв.м). «Квадраты» менее 100 000 рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.

В среднем, самые большие готовые квартиры продаются в Москве (56,7 кв.м), Воронеже (51,3 кв.м), Санкт-Петербурге (49,7 кв.м), Волгограде (49,6 кв.м) и Ростове-на-Дону (49,4 кв.м).

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сегодня, в 09:08 0
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