Житель Тульской области рассчитался с долгами, чтобы не лишиться Chevrolet Lanos

Фото из архива Myslo

Судебные приставы арестовали легковушку и планировали продать её на аукционе.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с 27-летнего местного жителя долгов по штрафам ГИБДД и кредитам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Должник расставаться с деньгами не спешил и официального дохода не имел. Приставы выяснили, что на имя мужчины зарегистрирован автомобиль Chevrolet Lanos. Им пришлось составить акт описи и ареста машины, предупредив должника о её предстоящей продаже для погашения долга.

Не желая расставаться с автомобилем, владелец нашёл нужную сумму и погасил все долги.