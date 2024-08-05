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Житель Тульской области рассчитался с долгами, чтобы не лишиться Chevrolet Lanos
Фото из архива Myslo

Житель Тульской области рассчитался с долгами, чтобы не лишиться Chevrolet Lanos

Судебные приставы арестовали легковушку и планировали продать её на аукционе.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось сводное исполнительное производство о взыскании с 27-летнего местного жителя долгов по штрафам ГИБДД и кредитам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Должник расставаться с деньгами не спешил и официального дохода не имел. Приставы выяснили, что на имя мужчины зарегистрирован автомобиль Chevrolet Lanos. Им пришлось составить акт описи и ареста машины,  предупредив должника о её предстоящей продаже для погашения долга.

Не желая расставаться с автомобилем, владелец нашёл нужную сумму и погасил все долги.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +1
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