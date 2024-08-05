В диагностическом центре тульской облбольницы пройдёт день открытых дверей

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Все желающие смогут попасть на приём к узким специалистам, а также пройти необходимые обследования.

В субботу, 10 августа, с 9.00 до 15.00 в клинико-диагностическом центре Тульской областной клинической больницы (ул. Фр. Энгельса, д. 58), пройдет День открытых дверей. Жители региона смогут бесплатно получить консультации аллерголога, гинеколога, иммунолога, кардиолога, ЛОРа, невролога, нефролога и пульмонолога.

Также пациентам будут доступны следующие исследования: рентген, УЗИ, РКТ, денситометрия, ЭМГ, ЭЭГ, РЭГ, эхокардиография, УЗДГ сосудов, ЭКГ, ХМ ЭКГ.

Получить справки и записаться можно по телефону: 8(4872)77-05-19. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.