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Туляк Алексей Воробьёв сыграет молодого Путина в новом голливудском фильме
Фото Алексея Пирязева.

Туляк Алексей Воробьёв сыграет молодого Путина в новом голливудском фильме

Картина выйдет в прокат 30 августа.

Певец, актёр и телеведущий Алексей Воробьев рассказал о новой роли, которую он исполнил в фильме «Рейган» режиссёра Шона Макнамары. Там ему довелось сыграть молодого Президента России:

— Мне прислали описание персонажа. Было написано только: «Ищем молодого Путина». Очень коротко. Дальше — думайте сами. Я прислал им пробу, и меня быстро утвердили. 

Отвечая на вопросы ведущих, Алексей пошутил: «Это первая роль, к которой не пришлось готовиться».

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Режиссёром фильма стал Шон Макнамара, главные роли исполнили Дэннис Куэйд, Пенелопа Энн Миллер и Джон Войт. Фильм выйдет в прокат 30 августа. 

Алексей Воробьёв уже снимался в зарубежных фильмах и сериалах. Так, в 2021 году вышла серия американского сериала «Морская полиция: Спецотдел (NCIS)», где он сыграл эпизодическую роль, а в 2017 в главной роли он появился на экране в российско-испанском хорроре «Горные огни».

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