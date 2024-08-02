Туляк Алексей Воробьёв сыграет молодого Путина в новом голливудском фильме

Фото Алексея Пирязева.

Певец, актёр и телеведущий Алексей Воробьев рассказал о новой роли, которую он исполнил в фильме «Рейган» режиссёра Шона Макнамары. Там ему довелось сыграть молодого Президента России:

— Мне прислали описание персонажа. Было написано только: «Ищем молодого Путина». Очень коротко. Дальше — думайте сами. Я прислал им пробу, и меня быстро утвердили.

Отвечая на вопросы ведущих, Алексей пошутил: «Это первая роль, к которой не пришлось готовиться».

Режиссёром фильма стал Шон Макнамара, главные роли исполнили Дэннис Куэйд, Пенелопа Энн Миллер и Джон Войт. Фильм выйдет в прокат 30 августа.

Алексей Воробьёв уже снимался в зарубежных фильмах и сериалах. Так, в 2021 году вышла серия американского сериала «Морская полиция: Спецотдел (NCIS)», где он сыграл эпизодическую роль, а в 2017 в главной роли он появился на экране в российско-испанском хорроре «Горные огни».