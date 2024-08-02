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В Донском библиотекарь заплатила за приезд иностранца 230 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Донском библиотекарь заплатила за приезд иностранца 230 тысяч рублей

Доверчивую тулячку обманули мошенники.

С 54-летней библиотекарем из Донского связался якобы иностранный гражданин в мессенджере WhatsApp и попросил оказать ему материальную помощь для переезда на территорию России. Доверчивая женщина перевела 230 тысяч на банковский счёт иностранца.

49-летней медработнице из Щёкино неизвестный предложил заработать в Telegram. Потерпевшая перевела миллион рублей на различные номера телефонов аферистов.

61-летняя жительница Суворова захотела купить одежду в соцсети «ВКонтакте». Женщина перевела «продавцу» 4 тысячи рублей, но обещанного так и не получила.

Всего за сутки жители Тульской области «подарили» мошенникам чуть больше 6 миллионов рублей. По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. 

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Автор:
сегодня, в 16:00 +2
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