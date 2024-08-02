  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов
Фото из архива Myslo.

Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов

Причиной для организации убийства называют растрату денег партнером Савельева.

Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера. Убийство должно было стоить 100 тысяч долларов. Об этом сообщил источник «Известий».

Причиной для организации убийства стала растрата денег партнером Савельева. Средства принадлежали обществу, управляемому совместно Савельевым и его знакомым. Убийство не состоялось, поскольку экс-сотрудник ФСИН обратился в ФСБ. 

Как пишет Baza, убийство партнера инсценировали — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны. 

В СК России рассказали, что Савельев поручил организовать убийство в августе 2023 года из-за личной неприязни к партнеру. Дело доверил своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

— Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства, — сообщили в ведомстве. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству». 

Ранее генпрокурор РФ обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Совет Федерации согласие на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. Прямо после заседания сенатора задержали.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года, представляет Тульскую область. До Совфеда Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:35 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
сенаторзадержаниедмитрий савельевубийство

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк Алексей Воробьёв сыграет молодого Путина в новом голливудском фильме
Туляк Алексей Воробьёв сыграет молодого Путина в новом голливудском фильме
Дюмин, Миляев и Беспалов поздравили тульских десантников с праздником
Дюмин, Миляев и Беспалов поздравили тульских десантников с праздником
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.