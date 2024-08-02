Сенатора Савельева обвинили в организации заказного убийства за 100 тысяч долларов

Фото из архива Myslo.

Лишенный неприкосновенности сенатор Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН в качестве киллера. Убийство должно было стоить 100 тысяч долларов. Об этом сообщил источник «Известий».

Причиной для организации убийства стала растрата денег партнером Савельева. Средства принадлежали обществу, управляемому совместно Савельевым и его знакомым. Убийство не состоялось, поскольку экс-сотрудник ФСИН обратился в ФСБ.

Как пишет Baza, убийство партнера инсценировали — Савельеву показали карту вызова скорой и документ о смерти партнёра. Когда киллер получил деньги (валюту менял помощник сенатора), все участники схемы были задержаны.

В СК России рассказали, что Савельев поручил организовать убийство в августе 2023 года из-за личной неприязни к партнеру. Дело доверил своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства.

— Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления к убийству».

Ранее генпрокурор РФ обратился в Совет Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Совет Федерации согласие на лишение неприкосновенности сенатора дал. Решение было принято в закрытой части заседания. Прямо после заседания сенатора задержали.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года, представляет Тульскую область. До Совфеда Савельев 17 лет был депутатом Госдумы.