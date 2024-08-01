В Туле на время матча ПФК «Арсенал» перекроют несколько улиц

В связи с проведением футбольного матча ПФК «Арсенал» на центральном стадионе 5 августа будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
— с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта,
— с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств
- по ул. Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина)
- по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина).
Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.
Напомним, тульский «Арсенал» 5 августа проведет на домашнем стадионе четвертый матч Первой лиги России. Соперником команды оружейников станет красноярский «Енисей».