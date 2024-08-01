В Туле на время матча ПФК «Арсенал» перекроют несколько улиц

В связи с проведением футбольного матча ПФК «Арсенал» на центральном стадионе 5 августа будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

— с 00.00 до 22.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта,

— с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств

по ул. Жаворонкова (на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина)

по ул. Агеева (на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина).

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.

Напомним, тульский «Арсенал» 5 августа проведет на домашнем стадионе четвертый матч Первой лиги России. Соперником команды оружейников станет красноярский «Енисей».