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Собака без поводка и намордника покусала тулячку в Центральном парке: пострадавшая ищет свидетелей
Фото Валентины Р.

Собака без поводка и намордника покусала тулячку в Центральном парке: пострадавшая ищет свидетелей

Женщина надеется, что кто-то из многочисленных очевидцев свяжется с ней.

29 июля на тулячку Валентину Р. напала агрессивная собака. Она покусала женщину и её маленького питомца (собачку породы папильон — безобидного декоративного компаньона).

Всё произошло около ресторана «Пётр Петрович» примерно в 21.00. Папильон сидел у Валентины на руках, когда в парк зашла женщина с двумя собаками породы бостон-терьер. Одна из них была без поводка и намордника. 

— Собака начала кидаться на меня, высоко прыгать. Первый укус пришёлся мне в левую руку, от боли и испуга я начала громко кричать и стараться увернуться от ее зубов. Второй укус пришелся на моего щенка, он завопил тоже.

Так выглядела рука Валентины сразу после нападения:

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Хозяйка агрессивной собаки не могла успокоить её около пяти минут. Она не озвучивала никаких команд, просто суетилась вокруг Валентины. А после — отказалась обменяться телефонами и предоставить доказательство, что ее пёс-агрессор не болен бешенством.

— Я спросила её, как же так, почему собака без поводка? А хозяйка мне и отвечает:

«Да она в первый раз на человека кинулась! Раньше только кошек драла».

Участковый, к которому Валентина обратилась после случившегося, запросил у парка записи с видеокамер. Пострадавшая женщина уже прошла медэкспертизу и ждёт заключение.

Нападение на Валентину Р. произошло 29 июля примерно в 21.00. Место нападения отмечено красным:

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Если вы стали свидетелем, свяжитесь с нами по этому номеру:

57-07-07 (доб. 232).

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Автор:
сегодня, в 19:00 +2
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Место
ЦПКиО имени Белоусова
 

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