В Туле обнаружено 30 поддельных пятитысячных банкнот

Также за последние три месяца банковские работники выявили 10 поддельных тысячерублевок, одну двухтысячную и одну монету номиналом 10 рублей.

В банковском секторе Тульской области во втором квартале 2024 года выявили 42 поддельных денежных знака. Это на 4 штуки меньше, чем за тот же период годом ранее.

Чаще всего преступники подделывают пятитысячные банкноты – таких фальшивок обнаружено 30 штук. Также эксперты банков вывели из обращения 10 поддельных тысячерублевых банкнот, одну двухтысячную и одну десятирублевую монету, отметили в тульском отделении Банка России.

Человек может самостоятельно проверить подлинность денег, которые он получает при расчете. С полным списком признаков подлинности всех банкнот можно ознакомиться в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Также подробная информация о всех признаках подлинности банкнот и монет, находящихся в обороте, размещена на сайте регулятора в специальном разделе.