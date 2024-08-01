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В Тульскую область отправили 18 новых автобусов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульскую область отправили 18 новых автобусов

Транспортные средства выделили в рамках нацпроекта.

В Тульскую область в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направили 18 новых автобусов. Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

«Государственная лизинговая компания» передала в оружейную столицу 18 автобусов ПАЗ-320435-04. Также 50 автобусов отправятся в Московскую область, 44 машины в Омск и 8 в Рязань.

— Механизм лизинга, используемый ГТЛК, позволяет минимизировать нагрузку на бюджеты всех уровней и обеспечить эффективную экономику перевозок для транспортных компаний», — отметил глава Минтранса Роман Старовойт.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2024 года Тульская область получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

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сегодня, в 14:45 +1
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