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Тульским десантникам отправят посылки ко Дню ВДВ

Тульским десантникам отправят посылки ко Дню ВДВ

Военнослужащим также передадут письма, рисунки и поделки детей.

Из Тульской области десантникам отправят партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск, который отмечают 2 августа. Их получат и те бойцы, которые сейчас находятся в военном госпитале,  сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, в посылках собрали все необходимое, чтобы парни почувствовали тепло родного края и получили приятную весточку из дома.

— Мы все прекрасно понимаем, что успехи в зоне боевых действий всегда зависят от того, насколько надежен тыл. А Тульская область всегда отличалась единством, поэтому помогала и будет помогать нашим ребятам. Для этого мы на постоянной основе держим связь с командирами подразделений, где служат наши парни, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

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Автор:
сегодня, в 15:20 0
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