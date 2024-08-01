Тульским десантникам отправят посылки ко Дню ВДВ

Из Тульской области десантникам отправят партию индивидуальных наборов ко Дню воздушно-десантных войск, который отмечают 2 августа. Их получат и те бойцы, которые сейчас находятся в военном госпитале, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев.



По словам главы региона, в посылках собрали все необходимое, чтобы парни почувствовали тепло родного края и получили приятную весточку из дома.

— Мы все прекрасно понимаем, что успехи в зоне боевых действий всегда зависят от того, насколько надежен тыл. А Тульская область всегда отличалась единством, поэтому помогала и будет помогать нашим ребятам. Для этого мы на постоянной основе держим связь с командирами подразделений, где служат наши парни, — подчеркнул Дмитрий Миляев.