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Тульская область до конца года получит 50 новых школьных автобусов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульская область до конца года получит 50 новых школьных автобусов

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

До конца 2024 года Тульская область получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 

Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения автобусами. Итак, привезут: 

  • 14 автобусов — вместимостью от 13 до 20 человек — из автомобильного завода «НАЗ»;
  • 23 автобуса — вместимостью от 21 до 24 человек — из павловского автобусного завода;
  • 13 автобусов — вместимостью больше 31 человека — из курганского автобусного завода.

В правительстве уточнили, что большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей. Вся техника должна быть российского производства. Гарантия на новые автобусы будет действовать три года.

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Автор:
сегодня, в 11:50 +1
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