Тульская область до конца года получит 50 новых школьных автобусов

Фото Дмитрия Дзюбина.

До конца 2024 года Тульская область получит 50 новых школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Автобусы распределены на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения автобусами. Итак, привезут:

14 автобусов — вместимостью от 13 до 20 человек — из автомобильного завода «НАЗ»;

23 автобуса — вместимостью от 21 до 24 человек — из павловского автобусного завода;

13 автобусов — вместимостью больше 31 человека — из курганского автобусного завода.

В правительстве уточнили, что большинство автобусов будет работать в сельских районах, чтобы у детей была возможность с удобством и комфортом добираться до школы.

В федеральном бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 10 миллиардов рублей. Вся техника должна быть российского производства. Гарантия на новые автобусы будет действовать три года.