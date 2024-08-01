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В день ВДВ в парке «Патриот-Тула» пройдёт турнир по стрельбе
Фото Дмитрия Дзюбина.

В день ВДВ в парке «Патриот-Тула» пройдёт турнир по стрельбе

Помимо этого гостей праздника ждут музыкальные выступления, выставки и мастер-классы.

2 августа с 14.00 до 17.00 в парке «Патриот-Тула» жители оружейной столицы отпразднуют день ВДВ.

Для гостей выступят артисты Тульской областной филармонии и патриотический проект «Жены героев», а на территории парка можно будет посетить выставку трофеев, привезенных из зоны СВО. Кроме того, любой желающий сможет написать письмо солдатам в рамках акции «Напиши пожелание бойцам», а на мастер-классе «Парашютных дел мастер» — смастерить модель парашюта.

В пневматическом тире для посетителей, знакомых с оружием, будет организован турнир по стрельбе.


Вход свободный.
Тел. для связи: +7 (953) 955-01-93
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Место
парк ПатриотТула

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