В день ВДВ в парке «Патриот-Тула» пройдёт турнир по стрельбе

Фото Дмитрия Дзюбина.

2 августа с 14.00 до 17.00 в парке «Патриот-Тула» жители оружейной столицы отпразднуют день ВДВ.

Для гостей выступят артисты Тульской областной филармонии и патриотический проект «Жены героев», а на территории парка можно будет посетить выставку трофеев, привезенных из зоны СВО. Кроме того, любой желающий сможет написать письмо солдатам в рамках акции «Напиши пожелание бойцам», а на мастер-классе «Парашютных дел мастер» — смастерить модель парашюта.

В пневматическом тире для посетителей, знакомых с оружием, будет организован турнир по стрельбе.



Вход свободный.

Тел. для связи: +7 (953) 955-01-93

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