В Тульской области под «гаражную амнистию» попали 5,5 тысяч объектов 

Фото из архива Myslo.

До 1 сентября 2026 года участки можно оформить по упрощенной схеме.

С начала действия «гаражной амнистии» на территории Тульской области зарегистрировано 1 467 гаражей и 4 059 земельных участков под ними общей площадью более 124 тысяч кв. м, рассказали в управлении Росреестра по Тульской области.

В региональном управлении Росреестра напомнили жителям, что сейчас они могут в упрощенном порядке оформить гаражи и земельные участки под ними до 1 сентября 2026 года. «Гаражной амнистией» могут воспользоваться владельцы гаражей, их наследники или покупатели.

По условиям, гараж должен находиться на государственной или муниципальной земле, а участок для гаража предоставлен какой-либо организацией (кооперативом, бывшим работодателем) или выделен другим образом. Помимо этого, гараж должен быть возведен до 30 декабря 2004 года.

Под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках для ИЖС, «гаражи-ракушки», а также подземные гаражи. Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией» необходимо обратиться в администрацию того муниципального образования, на территории которого расположен гараж и земельный участок.