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Большинство туляков уверены, что родители должны помогать взрослым детям
Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков уверены, что родители должны помогать взрослым детям

Лишь каждый девятый говорит, что вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей не нужно.

Большинство жителей Тульской области уверены в том, что родители должны помогать взрослым детям: 63% — посильно и в разумных пределах, 18% — всегда. Каждый девятый говорит, что не нужно вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей, рассказали аналитик Superjob. 

Женщины более рациональны: 72% женщин — за помощь в разумных пределах, среди мужчин таких 57%. Стоит отметить, что мужчины чаще склонны думать, что родители должны помогать детям всегда и всем чем могут (21% против 13% среди женщин).

Для каждого второго опрошенного очевидно, что совершеннолетние дети должны жить отдельно. Только 18% туляков уверены в том, что взрослым детям следует жить со своими родителями. Причем чуть чаще с этим согласны граждане до 34 лет (21%). Пока дети маленькие, родители чаще мечтают о том, чтобы жить вместе (21% против 11% среди родителей взрослых детей).

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Автор:
сегодня, в 10:42 +1
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