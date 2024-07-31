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  4. В Богородицке осудят трех человек за незаконное размещение 22 мигрантов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Богородицке трое мужчин устроили на работу в питомник нелегальных мигрантов
Фото: ru.freepik.com.

В Богородицке трое мужчин устроили на работу в питомник нелегальных мигрантов

Уголовное дело направлено в суд.

В СУ СК по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении трех фигурантов уголовного дела за организацию незаконной миграции.

С декабря 2023 года по март 2024 года в Богородицке житель Московской области совместно с двумя гражданами Таджикистана незаконно разместил в гостинице 22 иностранца. Семеро из них находились на территории России нелегально. Всех незаконно устроили на работу в местный питомник.

— Троим мужчинам предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. В отношении них избраны меры пресечения. Территориальным следственным отделом собраны достаточные доказательства причастности вышеуказанных мужчин к инкриминируемому преступлению, — сообщили в пресс-службе регионального СК. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Автор:
сегодня, в 16:35 +1
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