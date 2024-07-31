В Богородицке трое мужчин устроили на работу в питомник нелегальных мигрантов

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В СУ СК по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении трех фигурантов уголовного дела за организацию незаконной миграции.

С декабря 2023 года по март 2024 года в Богородицке житель Московской области совместно с двумя гражданами Таджикистана незаконно разместил в гостинице 22 иностранца. Семеро из них находились на территории России нелегально. Всех незаконно устроили на работу в местный питомник.

— Троим мужчинам предъявлено обвинение в организации незаконной миграции. В отношении них избраны меры пресечения. Территориальным следственным отделом собраны достаточные доказательства причастности вышеуказанных мужчин к инкриминируемому преступлению, — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.