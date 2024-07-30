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Более 56 тысяч жителей Тульского региона старше 80 лет получают повышенную пенсию
Фото из архива Myslo.

Более 56 тысяч жителей Тульского региона старше 80 лет получают повышенную пенсию

Когда возраст пенсионера достигает 80 лет, Отделение СФР по Тульской области вдвое увеличивает фиксированную выплату к его страховой пенсии.

На сегодняшний день 56 046 жителей региона старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию по старости. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии — это гарантированная ее часть, сумма которой устанавливается государством, не зависит от стажа работы, величины заработка или индивидуального пенсионного коэффициента и ежегодно индексируется.

В 2024 году размер фиксированной выплаты составляет 8134 рубля. По достижении пенсионером возраста 80 лет именно эта часть его пенсии увеличивается вдвое — до 16 269 рублей.

Отметим, что данное повышение касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности по закону не могут претендовать на эту прибавку.

Жители области с инвалидностью первой группы получают удвоенную фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.

Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы ОСФР по Тульской области. 

Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия, а само повышение назначается со дня рождения. 

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр по номеру 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный). Режим работы региональной линии: пн. — чт. — 9.00-18.00, пт. — 9.00-16.45. 
 

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Тульская область

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