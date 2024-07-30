Средняя цена сотки земельного участка в Тульской области выросла на 14% за год

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за год подорожали земельные участки, сообщают аналитики «Циан». Так, в регионе было выставлено на продажу 5,9 тысячи земельных участков, это всего 2,8% от общего объема предложений. Средняя цена сотки составляет 61 тысячу рублей, за год она выросла на 14%.

Эксперты анализировали объявления о продаже участков площадью от 5 до 50 соток с электричеством, отоплением и водоснабжением. За последний год цена сотки земельного участка в среднем по РФ увеличилась на 25% до 243 тысячи рублей. Рост зафиксирован во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии (там «сотка» стала дешевле на 1-17%).

Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области сотка за год стала дороже на 28%, в Ленинградской — на 27%.

Примечательно, что за последний год земельные участки в РФ подорожали сильнее, чем загородные дома — на 25% против 9%. Опережающий рост стоимости участков был зафиксирован в большинстве регионов РФ (60). Особенно сильный разрыв в Калмыкии, Мурманской области и Алтае (в первых двух регионах дома за год стали чуть дешевле). Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ — более, чем в 5 раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены.

