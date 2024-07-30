  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Средняя цена сотки земельного участка в Тульской области выросла на 14% за год - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Средняя цена сотки земельного участка в Тульской области выросла на 14% за год
Фото Алексея Пирязева.

Средняя цена сотки земельного участка в Тульской области выросла на 14% за год

В регионе на продажу выставлено почти 6 тысяч участков.

В Тульской области за год подорожали земельные участки, сообщают аналитики «Циан». Так, в регионе было выставлено на продажу 5,9 тысячи земельных участков, это всего 2,8% от общего объема предложений. Средняя цена сотки составляет 61 тысячу рублей, за год она выросла на 14%.

2024-07-30_16-57-56.png

Эксперты анализировали объявления о продаже участков площадью от 5 до 50 соток с электричеством, отоплением и водоснабжением. За последний год цена сотки земельного участка в среднем по РФ увеличилась на 25% до 243 тысячи рублей. Рост зафиксирован во всех регионах, кроме Ингушетии, Камчатского края, Сахалинской области и Карачаево-Черкесии (там «сотка» стала дешевле на 1-17%). 

Самые высокие темпы роста в Калмыкии (в 2,5 раза), Алтае (в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области сотка за год стала дороже на 28%, в Ленинградской — на 27%.

Примечательно, что за последний год земельные участки в РФ подорожали сильнее, чем загородные дома — на 25% против 9%. Опережающий рост стоимости участков был зафиксирован в большинстве регионов РФ (60). Особенно сильный разрыв в Калмыкии, Мурманской области и Алтае (в первых двух регионах дома за год стали чуть дешевле). Стоимость участков ощутимо ниже стоимости дома (в среднем по РФ — более, чем в 5 раз), поэтому есть больше возможностей для увеличения их цены.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 17:30 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
земельные участкистоимость

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле самокатчики буквально лезут под машину
В Туле самокатчики буквально лезут под машину
ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года
ВТБ не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки до конца 2024 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.