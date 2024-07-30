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Какие дома Тулы будут обесточены 31 июля

Какие дома Тулы будут обесточены 31 июля

Энергетики предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Советская, 55, 57, 59, 74, 88,
  • ул. Менделеевская, 3,
  • ул. Пирогова, 1,
  • ул. Бондаренко, 39,
  • ул. Пролетарская, 22-в, 22-г,
  • ул. Первомайская, 20, 22,
  • ул. Бундурина, 61,
  • ул. Н. Руднева, 51, 53, 49, 55, 57, 53, 57-б,
  • ул. Академика Павлова, 1-б,
  • пос. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8, 16,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
  • ул. Нагорная, 1, 2, 4, 5, 10,
  • ул. Фестивальная, 120.
  • Мясново: ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.), ,
  • ул. Переходная, 5, 6,
  • пос. Рудаково: ул. Полевая, 11, 12, 13, 14,
  • ул. Трудовая, 47,
  • ул. Советская, 5.

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