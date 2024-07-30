Какие дома Тулы будут обесточены 31 июля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Советская, 55, 57, 59, 74, 88,
- ул. Менделеевская, 3,
- ул. Пирогова, 1,
- ул. Бондаренко, 39,
- ул. Пролетарская, 22-в, 22-г,
- ул. Первомайская, 20, 22,
- ул. Бундурина, 61,
- ул. Н. Руднева, 51, 53, 49, 55, 57, 53, 57-б,
- ул. Академика Павлова, 1-б,
- пос. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- 3-й Фестивальный пр-д, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а, 6, 8, 16,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 6, 8, 11,
- ул. Нагорная, 1, 2, 4, 5, 10,
- ул. Фестивальная, 120.
- Мясново: ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 4-24 (чётн.), ,
- ул. Переходная, 5, 6,
- пос. Рудаково: ул. Полевая, 11, 12, 13, 14,
- ул. Трудовая, 47,
- ул. Советская, 5.