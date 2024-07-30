Тульский контрактник проведёт в колонии 5,5 лет за двухмесячную «самоволку»

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Установлено, что 20 июля прошлого года подсудимый без каких-либо уважительных причин не прибыл на службу из лечебного учреждения. Вместо этого он стал проводить время по своему усмотрению, уклоняясь от исполнения обязанностей.

Спустя два месяца правоохранители установили местонахождение военнослужащего и задержали его. На суде мужчина частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ближайшие 5,5 лет ему предстоит провести в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.