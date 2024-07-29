«Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу

В Узловском районе в деревне Дубовое сильно разбита дорога в районе домов № 47-56. Об этом в редакцию Myslo сообщил местный житель. По его словам, дорога в непогоду превращается в непроходимое болото.

Жители деревни пытались самостоятельно отсыпать дорогу, обивали пороги местной администрации, однако все безрезультатно.

— Говорят, мир не без добрых людей. Помогите кто чем может, засыпать хотя бы один кусок дороги в районе детской площадки и мусорной площадки. Кому не нужен строительный мусор, бой кирпича, грунт, будем очень рады всему, — обратился с криком о помощи туляк.