  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу

«Помогите кто чем может»! Житель Узловского района просит строительный мусор, чтобы засыпать разбитую дорогу

В непогоду она превращается в непроходимое болото.

В Узловском районе в деревне Дубовое сильно разбита дорога в районе домов № 47-56. Об этом в редакцию Myslo сообщил местный житель. По его словам, дорога в непогоду превращается в непроходимое болото. 

photo_2024-07-29_16-39-20.jpg

Жители деревни пытались самостоятельно отсыпать дорогу, обивали пороги местной администрации, однако все безрезультатно.

photo_2024-07-29_16-39-11.jpg

— Говорят, мир не без добрых людей. Помогите кто чем может, засыпать хотя бы один кусок дороги в районе детской площадки и мусорной площадки. Кому не нужен строительный мусор, бой кирпича, грунт, будем очень рады всему, — обратился с криком о помощи туляк. 

Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы
Жители Щёкино: «Дорогу около жилого дома не чинят уже несколько лет!»
Жизнь Тулы и области
Жители Щёкино: «Дорогу около жилого дома не чинят уже несколько лет!»
19 июня, в 10:10, 21 1130 1
Шишками и камнями «починили» дорогу к детскому саду жители поселка Новольвовского
Жизнь Тулы и области
Шишками и камнями «починили» дорогу к детскому саду жители поселка Новольвовского
10 июня, в 11:13, 17 1309 3
Заколдованная дорога: в Ефремове ямочный ремонт несколько лет обходит стороной участок улицы Ломоносова
Жизнь Тулы и области
Заколдованная дорога: в Ефремове ямочный ремонт несколько лет обходит стороной участок улицы Ломоносова
3 июня, в 16:45, 4 1181 0
«Нам никто не отвечает и не помогает!»: жители Заречья пожаловались на разбитую грузовиками дорогу
Жизнь Тулы и области
«Нам никто не отвечает и не помогает!»: жители Заречья пожаловались на разбитую грузовиками дорогу
22 мая, в 14:15, 14 2861 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:46 +3
Другие статьи по темам
Место
Узловский район
Прочее
мусоротсыпать дорогу

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поручил чиновникам проконтролировать состояние въездных стел и контейнерных площадок
Дмитрий Миляев поручил чиновникам проконтролировать состояние въездных стел и контейнерных площадок
«Звонят из суда»: жителей Тульской области предупредили о новой схеме мошенничества
«Звонят из суда»: жителей Тульской области предупредили о новой схеме мошенничества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.