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В новом корпусе Тульского перинатального центра родился 10 000-й ребенок
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В новом корпусе Тульского перинатального центра родился 10 000-й ребенок

21 июля врачи приняли «юбилейные» роды. В семье щекинцев Оксаны и Егора Гончаровых это первый ребенок. Мальчика назвали Арсением.

Малыш появился на свет весом 3730 г и ростом 54 см.

Оксана работает фельдшером в Территориальном центре медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, ее супруг — токарем на оборонном предприятии.

С рождением сына родителей поздравил министр здравоохранения региона Михаил Малишевский. Он вручил родителям свидетельство о рождении, знак «Родившемуся на Тульской земле» и памятный подарок от врио губернатора Дмитрия Миляева.

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— В новом корпусе перинатального центра на свет появляется более 90% туляков. Центр оснащен современным оборудованием, а главное — здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, которые искренне преданы своему делу. Они оказывают помощь в подготовке к родам, проводят психологические консультации и обеспечивают комфортные условия для родов и послеродового ухода. Это позволяет мамочкам в этот важный период чувствовать себя спокойно, — отметил Михаил Малишевский.

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Министр также подчеркнул, что в перинатальном центре Тулы при поддержке Дмитрия Миляева созданы все условия для профессионального роста и постоянного повышения квалификации специалистов. Медучреждение укомплектовано медперсоналом. Привлечению кадров способствуют нацпроект «Здравоохранение» и региональные меры поддержки, включая социальные выплаты, компенсацию найма жилья, а также предоставление служебных квартир и коттеджей.

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