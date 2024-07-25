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Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Фото Алексея Пирязева.

Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года

Пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров.

Отделение СФР по Тульской области возобновит индексацию выплат пенсионерам, продолжающим работать в соответствии с поправками в федеральный закон о страховых пенсиях, которые вступают в силу со следующего года. 

Согласно им пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров. Сегодня это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий.

С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам, как известно, не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров, и после увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы.

В соответствии с принятыми изменениями теперь все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

Рассмотрим на примере. Пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы пенсия составляет 23,4 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.

Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Самим гражданам не нужно предпринимать никаких действий в связи с этим и куда-либо обращаться. Социальный фонд проводит все плановые индексации автоматически.
 

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Фотограф:
сегодня, в 14:10 0
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Место
ТулаТульская область
 

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