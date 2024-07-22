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В России хотят добавить в свидетельство о рождении фото ребенка
Фото: ru.freepik.com.

В России хотят добавить в свидетельство о рождении фото ребенка

Его можно будет приложить в виде специального QR-кода.

В России предложили изменить внешний вид и порядок получения свидетельства о рождении. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил добавить в документ фотографию ребенка и до получения паспорта трижды обновлять ее, сообщают РИА «Новости».

Народный избранник обратился с такой идеей к вице-премьеру России Татьяне Голиковой. По его мнению, свидетельство о рождении в нынешнем формате не позволяет идентифицировать ребенка, поэтому не имеет смысла.

«Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет», — сказано в документе.

Хамзаев предложил размещать фото ребенка в виде QR-кода, который считывался бы через сайт госуслуг. В этом случае к моменту получения паспорта у подростков уже имелся бы личный кабинет и опыт его использования.

Минздрав в 2020 году предлагал перевести свидетельства о рождении в электронный формат. Это позволило бы оформлять документ дистанционно.

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Автор:
сегодня, в 09:12 −2
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