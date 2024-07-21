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120 человек прошли обследование в День открытых дверей в Тульском онкодиспансере
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

120 человек прошли обследование в День открытых дверей в Тульском онкодиспансере

Осмотр проводили онколог, маммолог, гинеколог, лор-онколог и уролог.

Женщины могли сдать цитологический мазок на рак шейки матки, а
мужчины кровь на уровень ПСА — маркер рака предстательной железы.

В ходе диагностики врачи выявили у 14 туляков подозрения на онкопатологию и 1 злокачественное новообразование в молочной железе. Пациенты направлены на дополнительные обследования.

Для проведения скрининга и последующей диагностики было задействовано современное оборудование, закупленное для нового онкоцентра в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— День открытых дверей — это уникальная возможность для жителей нашего региона позаботиться о своем здоровье. В одном месте, бесплатно, без направления и за короткое время можно проверить свой организм на оборудовании экспертного класса и получить консультацию высокопрофессиональных специалистов, — отметила заместитель главного врача по поликлинической работе Тульского онкоцентр Елена Разинькова.

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Люди
Елена Разинькова
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Тула

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