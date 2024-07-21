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Под открытым небом: на Казанской набережной в Туле прошел 11-й фестиваль уличного кино. Фоторепортаж
Фото Катерины Беловой.

Под открытым небом: на Казанской набережной в Туле прошел 11-й фестиваль уличного кино. Фоторепортаж

Жители города посмотрели лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовали за победителя светом фонариков.

С июня по сентябрь более 1000 городов России примут самый масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом в мире. Свыше 600 тысяч зрителей выйдут на набережные, площади и улицы своих городов, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. И — проголосовать за лучший светом фонариков! 

20 июля фестивальная эстафета добралась до Тулы. Единственный в этом году конкурсный показ 11-го Фестиваля уличного кино прошел на Казанской набережной в рамках молодежного пространства «ГАЗОН».

В программе показа картины с участием Юрия Колокольникова, Максима Лагашкина, Сергея Епишева и других звезд кино, а также кинодебют футболиста Артема Дзюбы. 

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Параллельно со зрителями в течение сезона фильмы оценит индустриальное жюри. В этом году в него вошли режиссеры Клим Шипенко («Холоп», «Вызов», «Текст»), Олег Трофим («Лёд», «Майор Гром») и Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Огонь», «Я худею»), актрисы Кристина Асмус и Ирина Горбачёва, а также другие профессионалы индустрии.

— В этом году мы отсмотрели более 800 короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для вас 7 лучших, — комментирует генеральный продюсер фестиваля Александр Щеряков. — За 11 лет многие из наших конкурсантов стали большими российскими режиссерами. Так и финалисты этого года — будущие звезды кино. У вас есть возможность увидеть их на самом начальном этапе, когда они еще молоды, не боятся экспериментировать и по-настоящему нуждаются в зрительской поддержке.

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Также на площадке фестиваля зрителей ждала специальная программа от RUTUBE. В течение июня блогеры со всей страны соревновались друг с другом, создавая видео о своих городах.

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Лучшие работы и были представлены на Фестивале отдельной номинацией «Гид RUTUBE: города России». Победителем стал ролик про Тулу!

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ТулаКазанская набережная

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