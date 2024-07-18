Тульский экзотарум приглашает отметить День змей

Фото Алексея Пирязева.

Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей. Напомним, здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций змей.

Для посетителей подготовили много активностей. Мероприятия пройдут 20 и 21 июля в Центральном парке и в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской.

Туляков ждут выставки, мастер-классы, лекции, ликбезы. Обратите внимание, что на некоторые активности нужна предварительная информация. Более подробно с программой можно ознакомиться в группе Тульского экзотариума ВКонтакте.

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