  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский экзотарум приглашает отметить День змей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский экзотарум приглашает отметить День змей
Фото Алексея Пирязева.

Тульский экзотарум приглашает отметить День змей

Это главный праздник нашего зоопарка.

Тульский экзотариум приглашает всех на свой главный праздник — День змей. Напомним, здесь собрана одна из крупнейших в мире коллекций змей.

924610ba-154e-4eec-94d4-7a3a8ec639f6_b.jpg

Для посетителей подготовили много активностей. Мероприятия пройдут 20 и 21 июля в Центральном парке и в старом здании экзотариума на ул. Октябрьской. 

Туляков ждут выставки, мастер-классы, лекции, ликбезы. Обратите внимание, что на некоторые активности нужна предварительная информация. Более подробно с программой можно ознакомиться в группе Тульского экзотариума ВКонтакте.

12+

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 17:15 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
День змей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дожди и грозы изменят погодный тренд в Центральной России
Дожди и грозы изменят погодный тренд в Центральной России
Региональный оператор «МСК-НТ» просит жителей ответственно относиться к системе раздельного сбора отходов
Региональный оператор «МСК-НТ» просит жителей ответственно относиться к системе раздельного сбора отходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.