  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Более 135 тысяч туляков перешли на электронные трудовые книжки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 135 тысяч туляков перешли на электронные трудовые книжки

Более 135 тысяч туляков перешли на электронные трудовые книжки

Такие цифры приводит региональное отделение Соцфонда России.

С 2020 года более 82 тысяч работников подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей трудовой деятельности. Для 52 тысяч туляков электронная книжка была открыта при устройстве на первую работу.

Главное преимущество электронной трудовой книжки – постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считанные минуты через личный кабинет на «Госуслугах».  Для многих электронная книжка привлекательна возможностью дистанционно направлять сведения при трудоустройстве.

Если данные электронной книжки нужны на бумаге, в отделении Соцфонда по Тульской области предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских службах или МФЦ, заверяется подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за время работы у него. У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это в любое время.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
электронная трудовая книжкадокументооборототделение Соцфонда по Тульской области
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Ефремовском районе пропал 57-летний Владимир Чихачев
В Ефремовском районе пропал 57-летний Владимир Чихачев
На один день Чекалин превратится в «Лихой город»
На один день Чекалин превратится в «Лихой город»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.