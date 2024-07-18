Более 135 тысяч туляков перешли на электронные трудовые книжки

С 2020 года более 82 тысяч работников подали заявление о переходе на электронную форму записей о своей трудовой деятельности. Для 52 тысяч туляков электронная книжка была открыта при устройстве на первую работу.

Главное преимущество электронной трудовой книжки – постоянный доступ к сведениям. Получить их можно в считанные минуты через личный кабинет на «Госуслугах». Для многих электронная книжка привлекательна возможностью дистанционно направлять сведения при трудоустройстве.

Если данные электронной книжки нужны на бумаге, в отделении Соцфонда по Тульской области предоставят и такой документ. Он выдается в клиентских службах или МФЦ, заверяется подписью и печатью.

Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за время работы у него. У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без бумажной версии. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это в любое время.