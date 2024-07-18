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На один день Чекалин превратится в «Лихой город»

На один день Чекалин превратится в «Лихой город»

Так называется развлекательная историческая площадка, которая станет частью Межрегионального фестиваля культурного содружества «Окский плёс».

В субботу, 27 июля, гости парка культуры и отдыха «Соборная гора» в Чекалине переместятся в средневековую Русь. Актеры, ремесленники и реконструкторы помогут зрителям ощутить себя участниками исторических событий.

На Главной площади Лихого города можно будет узнать все новости, встретить самых важных и почтенных горожан, увидеть и услышать средневековых музыкантов и скоморохов, сыграть в старинные игры, бытовавшие на Руси. А, самое главное, узнать с чего началась эта история и чем она закончится.

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Торговые ряды никого не оставят равнодушными, кошельки гостей полегчают, а сумки потяжелеют от необычных и искусных сувениров. На прилавках – обереги на все случаи жизни, украшения из заморских стран от лучших мастеров для красавиц, доспехи для воинов и милые игрушки для детей, удобная обувь и красивая одежда.

В Ремесленной слободе умельцы научат всех желающих превращать металл в доспех, глину – в посуду, нить – в ткань, а краску – в узор. На Дружинном дворе пройдут показательные выступления – удалые воины предложат гостям помериться силой и проявить молодецкую удаль. А на Конюшенном дворе расскажут, как ухаживать за лошадьми и помогут освоить элементарные навыки верховой езды.

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Место
Тульская областьЧекалин

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